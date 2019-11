Vorbereitung zur Auswanderung

Wie schon die erste Befragte, gab sich auch die 36-Jährige in jeder Beziehung unwissend. Sie wollte weder etwas von der Dschihad-Propaganda noch von den Vorbereitungen zur Auswanderung von 38 Personen aus dem Taqwa-Verein bemerkt haben. Sie wird aber von zwei Frauen, die mit ihren Familien 2014 nach Syrien zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) gegangen sind, belastet. Angeblich wurde sowohl unter den Frauen bei den Treffen im Glaubensverein als auch in der Whatsapp-Gruppe darüber gesprochen. „Nein, nie“, bestritt die Angeklagte. Auf Whatsapp habe man sich nur ausgetauscht, was man kochen werde, betonte die 36-Jährige.