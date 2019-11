„Schon in den Vorjahren wurden mit der Aktion Herzenserfinder Kinder im Nordburgenland mit Geschenken überrascht. Heuer haben wir die Aktion unter neuem Namen erstmals auf das ganze Land ausgeweitet. Wir wollen damit erreichen, dass kein Kind am Weihnachtsabend traurig ins Bett gehen muss“, so Volkshilfepräsidentin Verena Dunst. Gemeinsam mit Geschäftsführer Georg Stenger hat sie die Aktion auf völlig neue Beine gestellt. Wer helfen will, kann sich alle Wünsche unter www.burgenland-schenkt.at ansehen. Dann bedarf es nur noch eines „Klicks“ auf einen ganz speziellen Wunsch und schon ist der erste Schritt zu strahlenden Kinderaugen gemacht.