In Neudörfl gelangten die Täter über ein offenes Garagentor zunächst auf das Grundstück und zwängten danach die Garagentür des Wohnhauses auf. In Pöttsching stiegen Kriminelle über einen Zaun und brachen dann eine Terrassentüre auf. In beiden Fällen durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertvollem und entkamen unbemerkt mit ihrer Beute im Schutze der Dunkelheit. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro, heißt es.