Ein Lokal - Hunderte Beanstandungen! Das ist das Ergebnis einer behördlichen Überprüfung in einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel am Sonntagvormittag. Die Anzeigen erfolgten wegen Übertretung der Gewerbeordnung: von falsch montierten Feuerlöschern bis zu fehlenden Seifen. Auslöser waren Randale mit 20 Betrunkenen.