Morgens, halb zehn in Oslo

Die graue Betonhalle am Rande des Fjords ist mit Ford-Planen verkleidet. Gut sechs Stunden nach der Weltpremiere in Los Angeles fallen auch in Europa die letzten Hüllen vom lange geheim gehaltenen Mach-E. Die norwegische Hauptstadt wurde bewusst gewählt: Nirgendwo in Europa ist der Anteil elektrischer Autos so groß, nirgendwo sind Tesla-Modelle so präsent, nirgendwo ist der abgasfreie Antrieb so selbstverständlich. Norwegens Ford-Chef berichtet, dass in der ersten Stunde nach Freigabe der Internet-Bestellung bereits 450 Mustangs fix von Privatkunden geordert wurden.