Zu den Details: Es gibt in Wien 109.916 Pflichtschüler, aber aktuell nur 78 Schulärzte. Ohne Superkräfte wird es den wenigen Medizinern kaum gelingen, sich um alle Kinder zu kümmern. „Die Schulärzte in Wien müssen dringend gestärkt und aufgestockt werden. Denn es geht hier nicht nur um das Erkennen von Krankheiten, sondern auch um Themen wie Ernährung oder Mobbing“, warnt NEOS-Wien-Klubobmann Christoph Wiederkehr. Auch alarmierend: Obwohl die Anzahl an Schülern immer mehr steigt, ging die Zahl der Ärzte seit 2017 um 11,4 Prozent zurück.