Lost In Paradies - Mikael Torfason (Familiensaga)

Kann man seinen Eltern verzeihen, auch wenn sie aus Glaubensgründen alles dafür taten, dass man als Kleinkind nicht die dringend nötige medizinische Versorgung erhielt? Als erwachsener Mann will Mikael verstehen. Er rekonstruiert ein Geschehen, an dessen Folgen er seine Kindheit und Jugend über leiden musste. Was trieb seine Eltern an, welche Umstände prägten ihr Leben und ihr Handeln zur Zeit seiner Geburt in den 70er Jahren in Island? Am Ende seiner Spurensuche gelingt es Mikael, einen versöhnlichen Schluss ziehen: "Es geht uns gut. Wir haben alles überlebt.“



Der erste Satz: „Mama war verschwunden.“