Viele unserer Leser können daher durchaus verstehen, warum die Gastronomin Vlatka Bijelac in ihrem Restaurant nun Stornogebühren eingeführt hat, um diesem Problem Herr zu werden. Ein Großteil führt an, dass es gerade in der heutigen Zeit kein Problem sein sollte, bei Nicht-Erscheinen rechtzeitig Bescheid zu geben und dass das in anderen Branchen ja auch bereits üblich sei.