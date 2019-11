So wurde Juventus-Mittelfeldspieler Aaron Ramsey erst nach einer Stunde Spielzeit für Real Madrids Gareth Bale eingetauscht. Am Dienstag soll das körperlich nach Verletzungen noch nicht voll fitte Duo freilich von Beginn an spielen. „Wir haben uns eine Art von Momentum erarbeitet, was schwer ist im internationalen Fußball“, sagte Giggs. Seine Spieler würden Selbstvertrauen ausstrahlen. „Wir hatten nun vier gute Spiele in Serie, die wir gebraucht haben. Wir mussten stark sein und wir waren stark“, hielt der ehemalige Manchester-United-Star fest.