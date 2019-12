2. Das Mehl mit Natron in einer Schüssel vermischen. Die Eier, die Gewürze und die lauwarme Zucker-Honig-Mischung zugeben und zu einem kompakten Teig kneten. Den Teig in Klarsichtfolie eingepackt mindestens 6 Stunden (am besten über Nacht) in den Kühlschrank legen.