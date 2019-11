Neuerliche Niederschläge am Dienstag

Die schweren Regen- und Schneefälle der letzten Tage im Süden und Südwesten Österreichs fordern also ihren Tribut. Der Boden kann die großen Mengen an Wasser schlichtweg nicht mehr aufnehmen, weshalb zahlreiche Hänge instabil werden. In der Folge kommt es vielerorts - wie berichtet - immer wieder zu Hangrutschungen und Murenabgängen. Trotz einer leichten Wetterberuhigung am Montag ist die Gefahr noch nicht gebannt, denn bereits für Dienstag kündigen sich neuerlich Niederschläge an.