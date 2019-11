City4U verlost Rasur-Sets zum weltweiten Männertag

Sensibles Thema: Rasur

Was heißt sensible Haut im Alltag? Neben einem brennenden Gefühl bei der Rasur, sind es vor allem Symptome wie Rötungen und Trockenheit, die sich negativ auf das Selbstbewusstsein auswirken können. Trockenheit nennen mehr als die Hälfte der Männer in der aktuellen Gillette-Studie mit sensibler Haut als Hauptmerkmal für sensible Gesichtshaut, dicht gefolgt von Rötungen (44 Prozent) und Juckreiz (30 Prozent). Drei von zehn Männern mit sensibler Haut fühlen sich sogar weniger attraktiv. Unsicherheit und ein unangenehmes Gefühl nach der Rasur führen dazu, dass Männer mit empfindlicher Haut vermeiden, sich zu rasieren: Jeder dritte Befragte gab an, sich aufgrund seiner sensiblen Haut nicht so oft rasieren zu können, wie bevorzugt.