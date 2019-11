Windfänge mit drei Seiten und einem Dach sind ein Raum

Kontrolliert wird auch auf den Christkindlmärkten. Rauchen verboten ist in allen Vorrichtungen, die als Raum gelten - also auch in sogenannten Windfängen mit Dach, die an drei Seiten zu sind, wie der Marktamt-Sprecher erläutert. Für die Einhaltung des Nichtraucherschutzes verantwortlich seien die Standbetreiber.