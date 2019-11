Emma, die Hauptakteurin ihres aktuellen Werkes, erlitt etliche Schicksalsschläge in ihrem Leben und verliert dadurch auch ihr Selbstvertrauen und ihre Hoffnungen. Steckt in der fiktiven Figur der Emma auch ein wenig von Thomas Brezina?

Ja, absolut! Ich habe davor ein Leben gelebt, für das ich unendlich dankbar bin. Vor einigen Jahren habe ich eine Krise durchlebt, mit einer sehr schweren Trennung. Ich habe das selber „erlebt“, die Fehler nicht außerhalb zu suchen. Sondern in mir selbst nachzusehen, was ich verändern, was ich verbessern möchte und was kann ich mir überhaupt alles bieten. Deshalb schrieb ich Briefe an einen „Unbekannten“, um herauszufinden, wie sich das Leben anfühlt.