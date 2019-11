Die gut 150 Meter lange und 6,5 Meter breite Hängebrücke war am Montag zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr vollkommen eingestürzt. Mindestens neun Menschen wurden laut Feuerwehr verletzt, zwei von ihnen befinden sich in Lebensgefahr. Dutzende Einsatzkräfte sind am Unglücksort, auch drei Hubschrauber sind im Einsatz.