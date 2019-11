Sechswöchige Auszeit

Jetzt nimmt sich das royale Paar mit seinem kleinen Liebling aber erst einmal eine Auszeit von sechs Wochen und damit vermutlich auch von der Spielgruppe. Gemeinsam mit Herzogin Meghans Mutter Doria Ragland wollen Harry, Meghan und Archie in diesem Jahr Weihnachten feiern. Das Königshaus hält sich aus Sicherheitsgründen bedeckt, ob die Sussex-Familie ihre Ferien in Großbritannien oder in den USA verbringt.