Der 55-Jährige war gegen 21.45 Uhr auf der Stubaitalstraße (B183) mit stark überhöhter Geschwindigkeit taleinwärts gefahren. In einer leichten Linkskurve fuhr er rechts über den Fahrbahnrand hinaus, touchierte einen Leitpflock und streifte dabei auch ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Schild. Anschließend kam er links von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Bach.