Als der 40-Jährige auf die Bedingungen in Spanien angesprochen wurde, sagte der Yamaha-Pilot: „Sie waren für ein Motorsport-Rennen am Limit. Denn heute war es noch schlechter als gestern. Ein Rennen bei diesen Temperaturen ist sehr gefährlich. Wir haben auch in den anderen Klassen, vor allem in der Moto3, schwere Stürze gesehen.“