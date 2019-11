Sorge bereitete auch, dass die Mur im Oberen Murtal bei Scheifling bereits massiv Hochwasser führte. Ein Wohnhaus nahe der Mur wurde laut Schickhofer in Mitleidenschaft gezogen, sowohl Keller als auch Erdgeschoss sind überschwemmt. An der Baustelle der Verbindungsstraße Unzmarkt-Scheifling wird ein Erdwall aufgeschüttet, um die Straßenverbindung halten zu können und die Wassermassen, so gut es geht, fernhalten zu können. Auch die Stolzalpenstraße ist weiter gesperrt, die Aufräumarbeiten müssen bis Dienstag verlängert werden.