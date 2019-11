Mittels Cortana erstellte Inhalte wie Erinnerungen und Listen würden ab dem 31. Jänner in der App und im Microsoft-Launcher nicht mehr funktionieren, könnten aber weiterhin über Cortana unter Windows abgerufen werden, so Microsoft in einem Support-Eintrag für Großbritannien. Die Inhalte seien zudem weiterhin in der kostenlosen To-Do-App von Microsoft verfügbar.