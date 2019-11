... seine litauischen Kollegen Iwanauskas, Fridrikas und Narbekowas:

“Vorweg: Alle drei waren unheimlich gute Kicker. Iwanauskas ging ja nach der Austria zum HSV, er war absoluter Publikumsliebling. Narbekowas war von den fußballerischen Anlagen her wahrscheinlich der beste von allen dreien, ein unglaublich guter Fußballer. Was der alles mit dem Ball konnte - Wahnsinn! Und was die wenigsten wissen: Narbekowas war der einzige Spieler, der aus dem heutigen Litauen gekommen ist und mit der UdSSR Olympia-Gold geholt hat. Fridrikas ist auch ein sehr, sehr lieber Freund von mir. Er war vielleicht nicht der begnadete Fußballer, aber dieser Mensch hat Kraft gehabt - und Muskeln an Stellen, von denen ich gar nicht wusste, dass es dort welche gibt. Vor dessen Schuss haben sich alle gefürchtet, Wahnsinn, wie scharf dessen Schüsse waren. Ich habe selten Ausländer bei der Austria miterlebt, die so schnell der deutschen Sprache mächtig waren. Und - auch das sei gesagt (lacht) - es waren allesamt Männer, die mit einem großen Durst ausgestattet waren. Du hattest es wirklich schwer, mit ihnen mitzuhalten."