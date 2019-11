„Steht nicht an meinem Grab und weint! Ich bin nicht hier, ich schlafe nicht. Ich bin in den Tausenden Winden verteilt, ich bin der sanft herunterfallende Schnee.“ So beginnt der Text, zitiert nach der amerikanischen Schriftstellerin Mary Elizabeth Frye, den Mikaela Shiffrin ihrer Oma widmet. „Sie singt jetzt mit den Engeln“, schließt der Ski-Superstar.