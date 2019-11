Knapp über 90 Minuten. Nicht das Match gegen Nordmazedonien - der Aufenthalt unserer ÖFB-Jungs nach dem Sieg im VIP-Klub. Ein paar Happen Essen, dazu etwas zum Runterspülen. Gemeint ist Mineralwasser, vielleicht ein Cola. Nix Alkoholisches. Das gab’s davor am Rasen. In Form einer Bierdusche. Kaum jemand, der dieser entkam. Und wahrscheinlich wurde auch danach das ein oder andere Gläschen gekippt. In geschlossener Gesellschaft im One o One.