Thiem begeistert

Schließlich begeistert Thiem derzeit das ganze Land. Vor allem mit seiner mitreißenden Art und Weise, Tennis zu spielen. Aber das war schon vor zehn, fünfzehn Jahren so. Als Dominics Vater Wolfgang in unzähligen Trainerstunden ziemlich erfolglos versuchte, aus dem Schreiber dieser Zeilen einen besseren Spieler zu machen. Und am Nebenplatz fast immer der kleine Dominic mit Günter Bresnik trainierte.