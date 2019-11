Das Resultat: „Die B311 ist mindestens bis Montagmittag gesperrt“, so der Einsatzleiter. Die ÖBB mussten die Tauernstrecke zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee sperren – wie die Strecken zwischen Saalfelden und Hochfilzen sowie Bruck-Fusch und Zell am See. Am Montag um punkt neun Uhr bewerten die Bahn-Experten die Situation neu.