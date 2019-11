Plötzlich ist nur mehr ein Summen im Ohr zu hören, alles verschwimmt zu einem Rauschen: Viele Betroffene brechen in Panik aus, wenn sie schlagartig nichts oder nur wenig hören. Häufige Ursache: Tinnitus. Forscher der Universität Salzburg beschäftigen sich in einer Studie damit, was Auslöser des Hörsturzes sein könnte.