Vor der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag wird nicht nur bei Metro, Lidl oder Peek & Cloppenburg beraten. Auch im Interspar Lehen wird getagt: „Wir werden am Dienstag zwischen sieben und acht Uhr morgens die Versammlung abhalten und die Mitarbeiterinnen über den aktuellen Stand informieren. Nur eine Kassa bleibt offen“, schildert Betriebsrätin Sonja Spitaler. Sie hofft, dass die Gehaltsverhandlungen in Wien ein gutes Ende nehmen. Wie so eines aussieht? „Wir wollen ein deutliches Gehaltsplus von über zwei Prozent. Und vor allem ein Mindestgehalt von 1700 Euro brutto, um nicht als Niedriglohnbranche zu enden“, unterstreicht Forcher.