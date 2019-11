Frankreichs Nationalmannschaft ist in der Gruppe H der EM-Qualifikation ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. „Les Bleus“ feierten zum Abschluss am Sonntag in Tirana gegen Albanien einen verdienten 2:0-Erfolg und setzten sich nach acht Siegen, einem Remis und einer Niederlage mit 25 Punkten vor der Türkei (23) durch. Die Türken beendeten die Quali mit einem 2:0-Sieg bei Andorra.