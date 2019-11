Dramatische Auswirkungen hatte ein Murenabgang Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Gemeinde Reißeck: Die Mure wälzte sich durch ein Stallgebäude und richtete dabei eine so starke Zerstörung an, dass die Bäurin durch eine Bretterwand brach und danach acht Meter in die Tiefe stürzte. Sie wurde schwer verletzt.