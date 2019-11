Die Postenschacher-Affäre rund um den ehemaligen FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo weitet sich immer mehr aus. Die Bestellung des 45-Jährigen zum Finanzvorstand der Casinos Austria AG soll - so der Vorwurf - auf einem Deal zwischen der FPÖ und dem Glücksspielkonzern Novomatic, der Anteile an dem staatsnahen Unternehmen besitzt, basieren. Am Sonntagabend veröffentlichte WhatsApp-Chat- und SMS-Protokolle sollen nicht nur die bisher lancierten Vorwürfe, sondern auch eine Involvierung des ehemaligen Regierungspartners ÖVP belegen.