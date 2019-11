Veranstalterin attackiert

In der Nacht eskalierte die Situation, nachdem es zu Anzeigen wegen zu lauter Musik kam. Ein Gast stürzte, erlitt eine Kopfverletzung, musste ins Spital. Die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung ordnete am Samstag um 15 Uhr die Auflösung an. Bei der Abreise verletzte ein Gast die Veranstalterin durch einen Fußtritt. Zahlreiche Anzeigen nach dem Verwaltungsrecht folgen.