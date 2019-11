Alle neune! Die Eisbullen behielten in der Eishockeyliga auch in Graz ihre weiße Auswärtsweste an. Doch das erst spät fixierte 5:1 täuscht: Lange war es eine enge Kiste, hatte Salzburg echt Probleme – aber „JP“ Lamoureux war einmal mehr im Kasten ein bombiger Rückhalt! Der Leader liegt nun vier Punkte vor Bozen, das seinen Lauf in Znaim fortsetzte: 3:1!