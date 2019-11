Die Capitals bezogen ihre zweite Heimniederlage. Die Wiener gerieten durch einen Überzahltreffer von Martin Ulmer (7.) in Rückstand, schlugen jedoch dank Ali Wukovits (19.) und Brenden Kichton (23.) zurück. Noch im Mitteldrittel gelang erneut Ulmer (37.) der 2:2-Ausgleich. Dabei blieb es in der restlichen regulären Spielzeit, ehe Fraser in der dritten Minute der Overtime für die Entscheidung sorgte.