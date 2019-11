Als Boss weiß Hödlmoser auch, wo sein Schützling aktuell Defizite hat: „Wenn es länger bergauf geht. Aber das kriegen wir noch in den Griff.“ Das wäre auch im Hinblick auf die Saisonplanung wichtig. Denn: Neben Rennen in Deutschland will das Salzburger Rad-Duo auch auf heimischen Straßen angreifen. „Die Rad-Bundesliga ist ein Thema“, verrät Hödlmoser. „Auch ein Start bei der Ö-Tour wäre eine tolle Sache für das gesamte Team.“