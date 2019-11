Was das Geheimnis ihres langen Lebens ist? „Vielleicht, dass ich mich noch bis zuletzt mit kaltem Brunnenwasser vor meiner Hütte gewaschen habe“, lacht Kerschbaumer wieder. Seit kurzem lebt sie in einem Pflegeheim in Irdning, wo es ihr wunderbar geht. „Nur manchmal weint sie in der Früh, wenn sie vom Zimmer aus ihre Bärenfeuchtenalm sieht. Dann tut ihr das Herz ein bisserl weh“, sagt Cillis Sohn Fred Kerschbaumer.