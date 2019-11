Marianne Schützenhöfer: Seit 40 Jahren zusammen

Ganze 40 Jahre ist es her, dass Marianne und Hermann Schützenhöfer „Ja“ gesagt haben. In der JVP hatten sie sich kennengelernt. Wie eine Ehe so lange hält? „Es gibt kein Patentrezept für eine gelungene Beziehung, aber es ist jedenfalls wichtig, miteinander zu reden und Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Eine gute Beziehung ist viel Arbeit, jeden Tag. Aber man wird dafür belohnt“, fasst sie zusammen. Es gab aber auch schwierige Momente. „Wenn eine Wahl verloren wird, wenn für ein Projekt, für das man brennt, die Zustimmung versagt wird. In diesen Zeiten braucht es den Rückhalt der Familie mehr denn je.“ Ob sie sich jemals im Schatten des Landeshauptmannes fühlte? „Nein, ich glaube, jeder von uns hat seine Rolle im Leben gefunden. “ Selbst wollte Marianne Schützenhöfer nie in der Öffentlichkeit stehen.