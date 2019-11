Zum „Soldaten des Jahres“ gekürt wurde Vizeleutnant Robert Martschin aus Melk. Er ist als Planungsunteroffizier und Sprengstoffexperte beim Pionierbataillon 3 im Einsatz. Durch seine Initiative konnte eine Steganlage im Staubereich des Donaukraftwerkes umgesetzt werden. „Diese ermöglicht es, alle Ausbildungen am Wasser durchzuführen, ohne vom Wasserstand abhängig zu sein“, so die Jury. An Straßenbauprojekten an der ungarisch-serbischen Grenze wirkte Martschin ebenfalls mit.