Der KAC hat in seinem 1.000 Spiel in der Erste Bank Eishockey Liga eine Heimniederlage gegen Nachzügler Innsbruck kassiert. Der Meister aus Klagenfurt unterlag am Sonntag 2:3 und lief damit Gefahr, seinen zweiten Tabellenplatz am späteren Abend an Bozen oder die Vienna Capitals zu verlieren. Salzburg kam hingegen in Graz zu einem 5:1 und festigte damit seine Tabellenführung.