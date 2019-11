Der topgesetzte Chinese Fan Zhendong und die Japanerin Mima Ito haben in Linz die Einzelbewerbe bei den Austrian Open im Tischtennis gewonnen. Fan besiegte seinen Landsmann Zhao Zihao im Finale am Sonntag mit 4:0 (9,6,6,5), die 19-jährige Ito setzte sich gegen die als Nummer eins gesetzte Chinesin Zhu Yuling 4:1 (5,-16,7,11,10) durch. Damit gingen drei Titel an Japan, zwei an China.