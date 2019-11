Der Türke flüchtete vor dem Funkwagen in die Füchselstraße und stellte das Auto um 19.49 Uhr ab. Danach flüchtete er zu Fuß. 30 Minuten später fuhr damit die Freundin weg, welcher der Wagen gehört und wurde prompt von Polizisten in der Ing.-Stern-Straße angehalten. Sie rief ihren Freund an und forderte ihn auf, sich bei der Polizei zu stellen. Das tat er brav, tauchte um 20.29 Uhr in der Ing.-Stern-Straße auf.