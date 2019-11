Offenbar zum Lebensretter wurde ein Streuwagenfahrer (30) aus Oberkappel, der in der Nacht zum Sonntag für die Straßenmeisterei in Lembach unterwegs war. Er fand um 3.43 Uhr früh einen schwer verletzten Lenker (42), der, nachdem er mit dem Pkw gegen einen Baum gekracht war, neben seinem Auto kniete. Der Mann wurde in ein Linzer Spital eingeliefert.