Schwester gab dem Trio Alibi

Bereits am Freitag wurde der Fall geklärt. Tatverdächtig sind drei blutjunge Freunde: ein 14-Jähriger aus Braunau sowie zwei Burschen (16 und 17) aus Simbach am Inn in Bayern. Das Trio soll seinen Coup minutiös vorbereitet haben, kaufte Tage zuvor Messer und Sturmmasken sowie Plastiksäcke für die Beute. Am Tatabend radelten die Burschen mit gestohlenen Bikes zu dem Asia-Shop. Die Raubutensilien ließen sie in einem Waldstück zurück. Dann trafen sich die Burschen mit einem Mädchen beim McDonalds. Dieses behielt die Handys des Trios in Verwahrung, quasi als Alibi.