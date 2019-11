Mit einem 2:0-Arbeitssieg in Luxemburg hat sich Portugal am Sonntag das letzte Fußball-EM-Ticket in der Qualifikationsgruppe B gesichert. Der Titelverteidiger setzte sich dank Toren von Bruno Fernandes (39.) und Cristiano Ronaldo (86.) durch, wäre aber auch bei einer Niederlage bei der Endrunde dabei gewesen, da Serbien zu Hause gegen Pool-Sieger Ukraine über ein 2:2 nicht hinauskam.