In der Schuhmühle in Schattendorf wurden jetzt die besten Projekte ausgezeichnet. Bad Sauerbrunn erhielt einen Preis für seinen naturnahen Kinderspielplatz, Pöttelsdorf für ein neues Gemeindezentrum mit Ordination und Pamhagen für die Sanierung des Türkenturmes. Anerkennungspreise gingen zudem an Schattendorf, Halbturn sowie Jennersdorf.