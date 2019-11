„Zurück bleiben Alte, Kranke, Waisen, Familien mit Kindern. Und von denen müssen sich immer mehr entscheiden, ob sie das wenige verfügbare Geld für Essen oder die Miete ausgeben.“, schildert der Helfer die dramatische Situation. Auch in Krankenhäusern, Pflege- und Kinderheimen fehle es am Nötigsten: „Dort gibt es oft nicht einmal Einweghandschuhe oder Spritzen, von Medikamenten ganz zu schweigen.“ Gemeinsam mit seinen Mitstreitern wird Schrümpf auch heuer in der Vorweihnachtszeit wieder nach Griechenland fahren, und versuchen, die größte Not zu lindern.