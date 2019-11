Wer hat einen Perchten brutal an seiner Maske gerissen? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die „Wallsee’er Donaufürsten“. Ein Mitglied der Brauchtumsgruppe wurde am Freitagabend in Neumarkt in Niederösterreich von einem Unbekannten schwer verletzt. Doch von dem Übeltäter fehlt nach wie vor jede Spur.