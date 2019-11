Brieffreunde unter sich

Trump und Kim haben sich bisher drei Mal getroffen, darunter zu Gipfeln im Juni 2018 in Singapur und im Februar dieses Jahres in Vietnam sowie Ende Juni zu einem kurzen Treffen an der innerkoreanischen Grenze. Beim ersten Gipfel hatten sich beide darauf geeinigt, auf eine komplette atomare Abrüstung der Koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. Trump bezeichnet Kim als einen „Freund“. Die beiden Staatsmänner ließen sich gegenseitig auch mehrere „wunderbare“ Briefe zukommen, wie beide betonten.