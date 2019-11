„Sie sagen Ja, tauchen aber nie auf“

Vlatka Bijelac erinnert sich noch mit Schaudern an die Weihnachtszeit des vergangenen Jahres. Das Steaklokal im achten Bezirk war an vielen Tagen ausgebucht, nur sind viele der Gäste einfach nicht erschienen. „Wir rufen sogar einen Tag vorher an und fragen, ob die Kunden wirklich kommen. Sie sagen Ja, tauchen aber nie auf“, erklärt die Restaurant-Chefin. „Im Vorjahr sind uns so etwa 40.000 Euro entgangen.“