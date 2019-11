Traum von der Premier League

Mit sieben CL-Toren - er ist der erst vierte Spieler, der in seinen ersten vier Spielen stets getroffen hat - hat Haaland seinen Marktwert schon in ungeahnte Höhen hochgeschossen. In 18 Pflichtspielen kam er bereits auf 26 Treffer und sechs Assists. Sein Vertrag in Salzburg läuft vorerst bis 2023. Gute Nachricht für Manchester United: Die Premier League ist Haalands großes Transferziel!