Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat deutliche Kritik an den Plänen Ungarns für eine weitere Justizreform geübt. Nach dem Verzicht auf die umstrittene Reform der Verwaltungsjustiz will die Regierung des Rechtsnationalisten Viktor Orban nun offenbar erneut die Unabhängigkeit der Gerichte in Ungarn einschränken.